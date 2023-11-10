Стало известно, когда СПБ Биржа проведет зависшие расчеты

СПБ Биржа планирует провести зависшие из-за санкций расчеты по сделкам в понедельник, 13 ноября, сообщил глава площадки Евгений Сердюков. Сейчас, по его словам, на бирже доступны только расчеты по сделкам, заключенным до введения ограничений.

Как отметил Сердюков, сейчас площадка с юристами и ЦБ РФ разрабатывает порядок действий для сделок с иностранными бумагами. После согласования этот документ будет опубликован, добавил он.

2 ноября Минфин США ввел санкции в отношении ряда российских граждан и компаний. В список попала в том числе СПБ Биржа. После этого торговая площадка сообщила о приостановке торгов российскими и иностранными ценными бумагами. В пресс-службе биржи пояснили, что торги иностранными ценными бумагами приостановлены с целью проведения комплаенс-процедур.