В Евросоюзе приняли систему быстрых платежей

Европейский Совет и Европарламент достигли политического соглашения по предложению о мгновенных платежах. Переводы в евро в ЕС теперь могут быть выполнены за 10 секунд, а деньги будут поступать получателю в любое время дня, будь то в рабочие часы или вне их, независимо от того, для той же страны или другой страны-члена, сообщает портал consilium.europa.eu.

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Предполагается, что новые правила повысят стратегическую автономию европейского экономического и финансового сектора, поскольку они помогут уменьшить любую чрезмерную зависимость от финансовых институтов и инфраструктуры третьих стран. Расширение возможностей мобилизации денежных потоков принесет пользу гражданам и компаниям и позволит предоставлять инновационные услуги с добавленной стоимостью.

Согласно предварительно согласованным правилам, поставщики платежных услуг, такие как банки, которые предоставляют стандартные кредитные переводы в евро, также будут обязаны предлагать услугу отправки и получения мгновенных платежей в евро. Взимаемые сборы (если таковые имеются) не должны превышать сборов, взимаемых при стандартных кредитных переводах.