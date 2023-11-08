Великобритания расширила антироссийский санкционный список

Британия расширила санкционный список российских компаний
Великобритания расширила санкции против России, включив в санкционный список еще 29 позиций. Обновленный список опубликован на сайте британского правительства.
В список, в частности, добавили Российский союз промышленников и предпринимателей, Уральскую горно-металлургическую компанию, Российскую национальную перестраховочную компанию, «Красцветмет», золотодобывающую компанию Nord Gold и две компании из ОАЭ.
Также в перечень включили еще 20 физических лиц, среди них - граждане России, Украины, Швейцарии, Хорватии и Зимбабве.
Санкции означают заморозку активов на территории Британии (если они имеются).
Ранее США объявили о новых санкциях против России. В санкционный список внесли 30 физических и почти 200 юридических лиц, в том числе «СПБ биржу», банк «Русский стандарт», Абсолют банк, Почта банк, а также компании из Китая, ОАЭ, Швейцарии, Монголии и Турции.