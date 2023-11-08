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Боррель анонсировал представление нового пакета санкций против России

Глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что в понедельник, 13 ноября анонсирует новый пакет санкций против России, в который могут быть включены российские алмазы. Об этом сообщает газета Financial Times.

Боррель анонсировал представление нового пакета санкций против России
© globallookpress.com

«Для того, чтобы государства-члены (ЕС) единодушно поддержали запрет на торговлю алмазами, некоторые просили, чтобы G7 обеспечила, скажем так, политическое прикрытие <...> Что ж, это было сделано, координация сработала, и мы сможем представить пакет санкций», — заявил Боррель.

Боррель надеется, что в ближайшее время Европейский союз сможет представить предложения по 12-му пакету санкций против России.

До этого участники «Большой семерки» не пришли к конкретным решениям по санкциям против России.

Участники встречи от G7 попросили «третьи страны» перестать предоставлять материальную поддержку РФ. В качестве возможных последствий упоминались «серьезные ответные меры».

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