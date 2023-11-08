Набиуллина пообещала двигаться от «Базеля» «в сторону Воронежа»

"Сегодня мы вынуждены, это естественно, вкладывать огромные деньги в развитие информационных технологий, включая искусственный интеллект. Наш бюджет на следующий год предусматривает 160 млрд [рублей] вложений, в том числе в значительной степени и в искусственный интеллект, - отметил Костин на пленарной сессии форума инновационных финансовых технологий Finopolis. - Все эти наши вложения сегодня считаются нематериальными активами, и мы должны вычитать из регуляторного капитала. <…> Тут мы обращаемся к любимой теме "Базеля", потому что даже европейский надзорный орган, который особенно известен как "удушитель" банковского сектора в Европе, он и то предлагает рассрочку на три года. Мы пока не можем добиться от Центрального банка сдвижки по этой теме".



"Будем двигаться в сторону Воронежа, хорошо", - сказала Набиуллина в ответ на просьбу Костина пересмотреть требования к учету инвестиций банков в развитие технологий.