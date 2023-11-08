В Goldman Sachs назвали главный риск для мировой экономики

Сохранение глобальной инфляции на высоком уровне является в настоящее время главным риском для мировой экономики. Об этом заявил президент и главный операционный директор Goldman Sachs Group (GSG) Джон Уолдрон. Его слова приводит Bloomberg.

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По мнению эксперта, еще одним важным фактором, который может замедлить темпы роста глобального ВВП, рискует стать дальнейшее усиление геополитической напряженности. Вкупе с высокой инфляцией это может привести к серьезным последствиям для мировой экономики.

«Инфляция и геополитика, которая сейчас накладывается гораздо более глубоким образом, — это, безусловно, самые большие проблемы», — заключил Уолдрон в ходе выступления на «Форуме новой экономики» в Сингапуре.

В свою очередь, генеральный директор американской инвестиционной компании Franklin Templeton Дженнифер Джонсон заявила, что борьба с высокой инфляцией в среднесрочной перспективе может стать более сложной для ведущих центробанков мира. По ее словам, путь к целевому показателю роста потребительских цен в два процента может занять продолжительное время.

«Путь к двум процентам будет намного сложнее», — посетовала она.