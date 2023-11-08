Песков заявил об ответных мерах на конфискацию активов России за рубежом

Отъем активов РФ за рубежом повлечет издержки для тех, кто это сделает, в том числе и юридические. Как сообщает РИА Новости, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Москва примет ответные меры, но вряд ли зеркальные.

Он отметил, что тенденции к отъему российских активов наблюдаются давно — как в США, так и в Евросоюзе. По словам представителя президента, Запад последовательно идет к этому.

«Это незаконно, это противоречит всем возможным правилам. Это будет, разумеется, оспариваться, причем оспариваться бессрочно нашей страной. Это повлечет очень серьезные судебные и юридические издержки для тех, кто такие решения примет и такими решениями воспользуется», — заявил Песков.

Представитель Кремля добавил, что власти прорабатывают ответные меры, однако вряд ли они могут быть зеркальными. По его словам, ответ будет наилучшим образом соответствовать российским интересам.