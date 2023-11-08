Главы МИД стран «Большой семерки» заявили, что российские активы в государствах G7 останутся замороженными до тех пор, пока не будет возмещен ущерб Украине. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на совместную декларацию министров.

Совместная декларация была принята по итогам встречи глав МИД G7, прошедшей в Токио 7-8 ноября.

В документе подчеркивается, что «в соответствии с правовыми системами» стран «Большой семерки» суверенные активы России, находящиеся в юрисдикциях G7, будут заморожены до возмещения ущерба Украине.

В декларации отмечается, что страны G7 усилят меры, призванные ограничить доступ России к критически важным товарам и технологиям, а также примут шаги против обхода санкций. Министры «Большой семерки» призвали третьи стороны «немедленно прекратить оказывать материальную поддержку» России и пригрозили им «серьезными издержками».

Как ранее сообщило Bloomberg, в странах ЕС пришли к выводу, что на законных основаниях полностью конфисковать замороженные российские активы невозможно. Вместо этого ЕС планирует сосредоточиться на «временном использовании» активов РФ - к примеру, передавать Украине доход от их инвестирования.