Страны G7 не согласовали решений о санкциях против алмазов из РФ

Входящие в Группу семи (G7) страны не согласовали конкретного решения о скоординированных санкциях в отношении экспорта алмазов из России, договорившись лишь "активизировать консультации". Об этом говорится в заявлении по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств государств G7 и руководителя дипслужбы Евросоюза.