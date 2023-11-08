Франция вернула себе первое место на рынке вина

В 2023 году мировым лидером по производству вина стала Франция с показателем 45,8 млн гектолитров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Международной организации виноградарства и виноделия.

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До этого первое место занимала Италия, которая в этом году снизила выработку на 12% из-за неблагоприятных погодных условий. В целом глобальный рынок получит минимум вина с 1961 года — на 7% меньше прошлогоднего уровня по причине климатических факторов.

В России, как и в 2022 году, производство вина составит 4,9 млн гектолитров. За последние пять лет этот показатель в среднем вырос на 9%. При этом во Франции рост производства немного превысил средние показатели на фоне спада в Испании и Италии.

В октябре французские фермеры протестовали на границе с Испанией, вылив 24 тыс. литров вина из-за недовольства дешевизной импорта. По их словам, испанцы имеют минимальные сборы и могут использовать на виноградниках любые химикаты.