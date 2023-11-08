Европе предрекли замедление экономического роста

Темпы роста экономики Евросоюза (ЕС) замедлятся до 1,3 процента по итогам 2023 года. В 2024-м ВВП региона увеличится на 1,5 процента, а в 2025-м — еще на 2,1 процента, сообщает Bloomberg со ссылкой на прогноз аналитиков Международного валютного фонда (МВФ).

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Эксперты полагают, что в среднесрочной перспективе экономике региона удастся избежать жесткой рецессии. Ближайшие перспективы ЕС, напротив, подразумевают переход к так называемой мягкой посадке, подразумевающей отсутствие резкого снижения ВВП и постепенное снижение инфляции. Однако, как уточнили в организации, ожидать возвращения потребительских цен к докризисным уровням на горизонте ближайших месяцев не стоит. Этот процесс может занять несколько лет.

В МВФ уточнили, что в борьбе с ростом цен в регионе одну из главных ролей будет играть сохранение действующего курса руководства Европейского центробанка на ужесточение денежно-кредитной политики (ДКП). Переходить к снижению процентных ставок в регионе пока преждевременно. «Неопределенность в отношении сохранения инфляции в Европе велика, и цена слишком раннего смягчения ДКП будет существенной», — заключили в организации.