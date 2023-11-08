Греф высказался о перспективах цифрового рубля

«Многое будет зависеть от удобства использования цифрового рубля для людей и того, насколько удастся сделать его использование таким же простым и удобным, как и безналичные рубли, в том числе в международных расчетах», — объяснил глава Сбербанка, добавив, что Центробанк активно работает над этим вопросом.