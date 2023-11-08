Польские дальнобойщики блокируют границу с Украиной

Польские дальнобойщики продолжают протесты и блокируют границу с Украиной
В минувший понедельник, 6 ноября, польские дальнобойщики перекрыли границу с Украиной. Как сообщает РИА Новости, водители протестуют до сих пор. Они выступают против сбивания украинцами цен на перевозку грузов, требуют от ЕС отмены транспортного безвиза для водителей с Украины, изменения условий оформления сертификатов о техосмотре и создания отдельной очереди на пунктах пропуска.
Пропускные пункты Ягодин — Дорогуск, Рава-Русская — Хребенне, Краковец — Корчова оказались заблокированы. Поляки обещают продолжить акцию до 3 декабря, а если на них не обратят внимания, то грозятся перекрывать границу и дальше. Сейчас они пропускают только автобусы, гуманитарные грузы, скоропортящиеся продукты и цистерны с горючим.
При этом на КПП ситуация была катастрофичной и до протестов. Представитель Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины Игорь Матвийчук заявлял, что в очереди находятся примерно 15 тысяч машин, при том, что некоторые пункты могут пропускать лишь около 800 грузовиков за сутки.
Ряд украинских СМИ сообщали, что пограничный кризис является следствием оживления экономики, однако Матвийчук с ними не согласился. По его словам, у людей просто нет альтернативы автотранспорту: самолеты не летают, а железная дорога перегружена.