Эксперт объяснил скупку Китаем портов по всему миру
Замглавы китайского Института исследований международных отношений Чжэн Аньгуан заявил, что компании из КНР покупают доли в портах разных стран в рамках обычной предпринимательской деятельности, а США используют эту информацию, чтобы «раздуть китайскую угрозу». Об этом он рассказал РИА Новости.
Ранее американская газета The Washington Post рассказала, что Китаю удалось выстроить глобальную сеть портов, имеющих решающее значение для торговли. Сейчас Пекин владеет или управляет почти сотней портов в более чем 50 странах, «охватывая все океаны и все континенты». Десять лет назад у Китая были доли в 44 портах.
Заявленная цель инвестиций в порты была коммерческой, но США и их союзники все больше обеспокоены потенциальными военными последствиями, подчеркивала газета. WP отмечала, что большая часть инвестиций была сделана компаниями, принадлежащими китайскому правительству, что фактически сделало Пекин и Коммунистическую партию Китая крупнейшим оператором портов, лежащих в центре глобальных цепочек поставок.
По мнению аналитиков, опрошенных WP, власть над портами также позволяет Пекину защитить свои маршруты поставок и «шпионить за военными передвижениями США». Эксперты считают, что Пекину потребуется еще несколько десятилетий на то, чтобы сравниться с США по военному присутствию в мире, но Китай уже обладает самым большим и быстрорастущим военно-морским флотом на планете.
Чжэн Аньгуан заявил, что покупка китайскими компаниями долей в портах отражает «реальность экономической глобализации». Покупка портов — прибыльное дело, поэтому китайский бизнес продолжит им заниматься, подчеркнул он.
Эксперт напомнил, что власти Китая активно продвигают торговую инициативу «Один пояс, один путь», а владение портами помогает ее реализовать. Аргументы из статьи The Washington Post он назвал спекуляциями и стремлением США очернить китайский бизнес.
«Нет никаких оснований и доказательств, что данная деятельность угрожает безопасности какой-либо страны», — заключил Чжэн.