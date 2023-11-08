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В Казахстане заявили об отсутствии планов закупать российский газ для покрытия своих нужд

Власти Казахстана пока не планируют закупку газа из РФ для покрытия собственных нужд. Об этом сообщил журналистам министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев.

В Казахстане заявили об отсутствии планов закупать российский газ
© ТАСС

"Из России пока [закупать газ] не планируем, это будет зависеть от индикативного баланса", - заявил он, отвечая на вопрос о возможных закупках газа Казахстаном из России.

Ранее Саткалиев сообщил, что у Казахстана есть возможность приема российского газа, которая позволит при необходимости обеспечить покрытие дефицита в газе за счет ресурсов из РФ. По его словам, в настоящее время в Казахстане наблюдается устойчивый рост потребления газа внутри страны, связанный с развитием индустриальных проектов, а также строительства объектов энергетики.

7 октября президенты России Владимир Путин, Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Казахстана Касым-Жомарт Токаев дали старт транзиту российского природного газа по территории Казахстана в Узбекистан через магистральный газопровод Средняя Азия - Центр.