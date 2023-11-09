«Известия»: инвесторы ждут снижения ключевой ставки после роста облигаций

В России хотят снизить с 6,5% до 3% годовых ставку по льготной ипотеке. Такой законопроект будет внесен в Госдуму 9 ноября.

«Постановлением правительства от 23 апреля 2020 года были утверждены правила действия государственной программы льготной ипотеки со ставкой 6,5% годовых. Однако сейчас программа требует корректировки, поскольку в ряде регионов значительно выросли цены на недвижимость. В некоторых городах стоимость жилья на первичном рынке увеличилась на 20%», — передает газета «Известия». Законом предлагается снизить ставку до 3%, чтобы программа продолжала быть эффективной.

Причинами разработки законопроекта является то, что эта программа распространяется только на новостройки и поэтому возможности граждан для приобретения жилья сужаются. Люди не могут купить квартиру на вторичном рынке по льготной ипотеке, хотя они дешевле новостроек. Этим пользуются многие застройщики, завышая цены на квадратные метры и получая «суперприбыль».

Ранее объем выдачи ипотеки в России в октябре уменьшился на 19,4%. При этом данные показатели на 71,7% выше тех, которые были в октябре 2022 года, пишет RT.

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