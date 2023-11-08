В России вырос спрос на цифровую ипотеку

Вслед за онлайн-оформлением микрозаймов и потребительских кредитов информационные технологии охватили и более сложный сегмент - ипотеку. Сегодня покупатели квартир могут оформить заем на покупку жилья в удаленном формате, а банки готовы предоставить им такую возможность.

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Спрос на онлайн-ипотеку растет, фиксируют кредитные организации. К примеру, банк ДОМ.РФ сообщил, что за первые пять с половиной месяцев 2023 года его цифровой ипотекой воспользовались около 10 тысяч семей - это более 60 процентов выдачи. Объем полученных таким образом жилищных кредитов составил примерно 50 миллиардов рублей - в полтора раза больше, чем за тот же период 2022-го. Чаще всего удаленным каналом для оформления займа пользовались жители Москвы, Краснодара, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода.

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Промсвязьбанк сообщал, что почти все его сделки по военной ипотеке на первичном рынке жилья уже перешли в цифровой формат. При этом весь процесс такой сделки занимает около пяти дней.

Суть цифровой ипотеки в том, что кредит в банке оформляется онлайн. Все начинается с заполнения заявки, причем этот процесс может быть упрощен - банк с согласия клиента сам запросит необходимые персональные данные из государственных систем. Самый ответственный момент - подписание документов тоже дистанционное, для этого существует усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП).

Для чего все это нужно? В первую очередь такой подход позволяет упростить и ускорить процесс. "Для заемщика преимущество цифровой ипотеки состоит в комфорте и быстроте оформления, поскольку подавать заявку на ипотеку и предоставлять требуемые документы можно в электронной форме. То есть нет бумажной волокиты, необходимости в постоянных походах в банк и регистрации недвижимости в МФЦ", - рассказал "РГ" аналитик ФГ "Финам" Игорь Додонов.

Плюс для банков, по его словам, в уменьшении бумажной работы, а это означает сокращение операционных издержек и повышение производительности труда сотрудников, которые освобождаются от рутинных операций.

Конечно, не все, что связано с покупкой квартиры, уже ушло в онлайн. Как рассказала "РГ" руководитель комитета НП "Российская гильдия риелторов" по ипотеке Ирина Киселева, на сегодняшний момент в разной степени оцифрованы процессы подачи заявки и одобрения ее в банке, подбора на первичном рынке жилья, оценки и одобрения объекта недвижимости, а также страхования и регистрации сделки.

"А вот подбор объектов недвижимости на вторичном рынке жилья осуществляется в ручном режиме самими клиентами либо риелторами. И здесь о цифровизации говорить пока рано", - отметила эксперт.

Камнем преткновения на пути прогресса встали прочные коммуникационные связи между продавцами и покупателями - поговорить, посмотреть объект недвижимости, почувствовать, "твоя ли это квартира".

"Прежде всего в "цифру" переводят вопросы, связанные с оценкой платежеспособности заемщика, обработку большого объема данных логично поручить компьютеру, - рассказал "РГ" председатель совета Ассоциации цифровой трансформации Юрий Мышинский. - Кроме того, банки активно используют корпоративные и CRM-системы (Customer Relationship Management - система управления взаимоотношениями с клиентами. - Прим. "РГ") для ведения карточки клиента и автоматического начисления и контроля своевременности оплаты взносов".

Вообще при оформлении цифровой ипотеки задействуется множество инструментов и технологий. Ведь даже заявку на кредит можно подать через цифровые каналы: мобильное приложение, веб-сайты банков, маркетплейсы, партнеров и т.д. Чтобы получить данные о заемщике и объекте недвижимости, можно использовать цифровой профиль физических, а также юридических лиц. Есть роботизированные технологии: чат-боты, оптическое распознавание документов, предиктивная аналитика и другое.

Впрочем, не все инструменты используются одинаково активно. Исследование Ассоциации ФинТех показало, что полной цифровизации добиться пока не удалось. Лучше всего дела обстоят с технологиями, рассказала "РГ" директор по развитию цифровых кредитных продуктов Ассоциации Светлана Исаева. "Банки и страховые компании используют комплексные технологические решения для замены ручных процессов, а также повышения скорости операций и снижения издержек, - пояснила она. - Так, 83 процента опрошенных кредитных организаций используют роботизацию процессов, 72 процента - оптическое распознавание документов, 69 процентов - текстовые чат-боты, 62 процента - предиктивную аналитику и машинное обучение".

Также активно, по словам эксперта, используются цифровые каналы для взаимодействия с клиентами: 53 процента заявок на ипотечный кредит банки получают через цифровые каналы. Самый популярный из них - мобильное приложение, его используют 75 процентов респондентов.

"Остаются вопросы к интеграции с госсервисами, - отметила Светлана Исаева. - Также уровень цифровизации на этапах взаимодействия с партнерами оценивается как недостаточно цифровой, документооборот осуществляется преимущественно через электронную почту, а через Открытые API (программные интерфейсы для цифрового обмена данными. - Прим. "РГ") лишь только с 6,2 процента партнеров".

Один из плюсов цифровой ипотеки, который часто приводят в пример, - возможность купить недвижимость в любом регионе России независимо от того, где находится покупатель. "Также цифровая ипотека облегчает получение кредита для граждан из удаленных населенных пунктов, где может не быть банковских отделений", - отмечает Игорь Додонов.

Здесь главное, чтобы люди из удаленных мест были готовы воспользоваться новой услугой. "Основываясь на данных ипотечных компаний города Воронежа, могу сказать, что цифровой ипотекой пользуется преимущественно население в возрасте от 18 до 45 лет, и, как правило, это жители городов, - отметила Ирина Киселева. - Конечно, цифровая ипотека рассчитана на все кредитоспособное население России, но пока ставка делается на "молодых и продвинутых".

Возможными рисками, связанными с цифровой ипотекой, по словам эксперта, могут быть необоснованные отказы по заявкам на одобрение и по объектам недвижимости, а также необоснованные занижения по оценке объектов и завышения по страховым премиям. Ну и, конечно, возможная утечка персональных данных во Всемирную паутину. "Снизить эти риски можно и нужно, продолжая совершенствовать алгоритмы цифровой ипотеки и усиливая защиту персональных данных заемщиков", - отметила Ирина Киселева.

53 процента заявок на ипотечные кредиты банки получили через цифровые каналы

Для дальнейшего развития цифровой ипотеки в России был разработан ряд инициатив, реализация которых позволит сократить время оформления кредита в четыре раза, сообщила Светлана Исаева. В их числе обогащение цифрового профиля физлиц, совершенствование клиентского пути суперсервиса Госключ, удаленная идентификация клиентов при постановке на обслуживание в банке и, конечно, применение Открытых API для взаимодействия между участниками: банками, страховыми и оценочными компаниями, маркетплейсами, застройщиками. "Только внедрение стандартизированных API позволит оптимизировать более чем 40 процентов клиентского пути", - отметила эксперт.

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В России запустили "Арктическую ипотеку"

В России стартовала льготная программа "Арктическая ипотека". Приобрести жилье по ставке два процента годовых на весь срок кредитования могут жители Мурманской области, Ненецкого, Ямало-Ненецкого и Чукотского автономных округов, а также северных районов Архангельской области, Красноярского края, Якутии, Карелии и Коми, сообщается на сайте минфина.

В России стартовала программа "Арктическая ипотека" под два процента годовых. Это должно сдержать отток людей с Севера.

Такая ипотека, по мнению властей, поможет уменьшить отток населения с Севера. Но есть ограничения. Получить ипотеку по льготной ставке могут супруги или не состоящие в браке граждане, которым менее 36 лет. При этом у заемщиков должен быть как минимум один ребенок до 19 лет. "Арктическая ипотека" также распространяется на медиков и педагогов в возрасте от 21 до 70 лет.