Мировые банкиры заговорили о новом финансовом кризисе

Инвестиционный саммит финансовых лидеров в Гонконге, в котором приняли участие «титаны Wall Street» и самые крупные европейские банки, прошел «в мрачном настроении», обсуждении воин и возможных экономических потрясений.

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На саммит, организованный Управлением денежного обращения Гонконга (госучреждением, выполняющим отдельные функции ЦБ), приехали представители более 300 финансовых организаций, в том числе главы Goldman Sachs, Morgan Stanley и Citi, члены правления европейских банков UBS, Barclays, HSBC и Deutsche Bank, а также BlackRock, Blackstone и Apollo Global Management. Репортеры, по данным Financial Times, в зал заседания не допускались .

Председатель совета директоров Morgan Stanley Джеймс Горман заявил , что источник следующего мирового финансового кризиса, скорее всего, будет «геополитическим». Генеральный директор Deutsche Bank Кристиан Сьюинг отметил, что рынки в основном сохраняли устойчивость перед лицом глобальных событий, но ситуация может измениться.

«Больше всего я опасаюсь, что еще одна геополитическая эскалация — а это может произойти довольно быстро — и рынки в какой-то момент времени действительно утратят спокойствие, и тогда произойдет дестабилизаций», — сказал Сьюинг.

Кроме того, среди тем, которые поднимали банкиры, были:

Повышение процентных ставок центральными банками; Ужесточение банковского регулирования (в частности, масштабная реформа, получившая известность как «Базельский эндшпиль»); Теневой банковский сектор, который, со слов председателя совета директоров UBS Колма Келлехера, уже управляет почти половиной мировых финансовых активов, и где, по его мнению, и разразится следующий финансовый кризис; Деглобализация (которую основатель компании Citadel Кен Гриффин назвал «гигансткой дикой картой» будущего); Общая неопределенность: