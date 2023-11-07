В ходе торгов 7 ноября турецкая лира рекордно подешевела по отношению к доллару — в нижней точке ее стоимость достигла минимальных за всю историю 28,6 лиры за доллар, свидетельствуют данные торгов на международном рынке форекс.

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На момент написания материала валюта немного отскочила от минимума, достигнув 28,49 лиры. С начала дня лира потеряла в цене 0,2 процента.

В начале лета доллар стоил около 21 лиры, а в начале года — 13,5 лиры. Наряду с российским рублем и аргентинским песо турецкая лира входит в тройку худших валют развивающихся рынков с начала года.

Эксперты отмечают, что к обвалу национальной валюты привела многолетняя политика президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Лидер придерживался альтернативной экономической теории, согласно которой снижение процентной ставки способствует остановке роста цен. Несмотря на предостережения экономистов, турецкий лидер неуклонно требовал смягчения денежно-кредитной политики, однако вопреки его представлениям замедления инфляции не произошло, а турецкая лира рекордно ослабла. После победы на очередных президентских выборах Эрдоган поменял команду Центробанка, во главе которой оказалась выпускница Принстона и бывший топ-менеджер крупнейших американских банков Хафизе Гайе Эркан.