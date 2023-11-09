В России снизилось производство водки

Производство водки в России в январе - октябре 2023 года снизилось на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 63,2 млн дал, коньяка - на 4,9%, до 6,8 млн дал, следует из данных Росалкогольтабакконтроля.

В целом производство алкогольной продукции (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) в России в январе - октябре снизилось на 4,3%, до 151,95 млн дал. Производство спиртных напитков с крепостью выше 9% также сократилось на 4,1% - до 87,9 млн дал. Производство ликеро-водочных изделий с крепостью свыше 25% выросло на 1,2% - до 10,96 млн дал.

По данным службы, производство виноградного вина за январь - октябрь также снизилось на 8,2% и составило 24,8 млн дал, игристых вин - на 8,1%, до 10,8 млн дал, ликерных вин - на 19,7%, до 684 тыс. дал.

Кроме того, в январе - октябре снизилось производство виноградосодержащих напитков без этилового спирта - на 87,9%, до 406,4 тыс. дал, виноградосодержащих напитков с этиловым спиртом - на 63,7%, до 25,3 тыс. дал. При этом производство слабоалкогольной продукции выросло на 16,4%, до 17,8 млн дал, плодовой продукции - на 9,5%, до 9,6 млн дал.