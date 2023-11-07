WSJ: ценовой потолок не смог удержать цены на российскую нефть

Идея ценового потолка на нефть из России стремительно теряет актуальность: нефтяные доходы страны снова растут, тогда как дисконт, напротив, сокращается, пишет The Wall Street Journal.

Обозреватели американского издания обратили внимание на статистику по доходам российской казны в октябре. Бюджет страны по итогам месяца получил в два раз больше выручки с продажи нефти и газа, чем в сентябре, и более чем на четверть больше, чем в октябре минувшего года.

Изначально Запад преследовал две цели, создавая ценовой потолок: обеспечивать поставки российской нефти на мировые рынки, чтобы избежать роста цен на топливо, но при этом снизить доходы Москвы. Поначалу санкции оказывали определённый эффект, однако в конце концов Москва нашла способы обойти ограничения западных стран, пишет газета, которая, в частности, утверждает, что Россия якобы создала отдельный флот из нефтетанкеров, зарегистрированных в других странах.