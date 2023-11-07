Резервный банк Австралии повысил учетную ставку до 12-летнего максимума

"Правление RBA приняло решение повысить базовую учетную ставку на 25 процентных пунктов, до 4,35%. Инфляция в Австралии миновала свой пик, но все еще слишком высока и более устойчива, чем мы предполагали. Она будет снижаться, но, похоже, медленнее, чем ожидалось, <…> и достигнет верхней границы целевого диапазона в 2-3% только к концу 2025 года, а не к середине 2024 года, как планировалось ранее", - заявила председатель правления банка Мишель Баллок.