Стало известно о значительном росте товарооборота между Россией и Китаем

На 27,7% вырос товарооборот между Россией и Китаем за январь-октябрь 2023 и составил 196,48 миллиарда долларов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные главного таможенного управления КНР.

За отчетный период Китай поставил в РФ товаров на 90,076 миллиарда долларов, в сравнении с аналогичным периодом 2022 года рост составил 52,2%, в то время как поставки из РФ в КНР увеличились на 12,4%, и по итогу достигли отметки в 106,405 миллиарда долларов.

Отдельно в октябре товарооборот между Россией и Китаем составил почти 19,8 миллиарда долларов, Российская Федерация поставила в соседнюю страну товаров на 11,1 миллиарда, а купила — на 8,68 миллиарда.

По итогам 2022 года товарооборот возрос на 29,3% и достиг рекордных 190,271 миллиарда долларов.

Ранее лидеры России и Китая в ходе переговоров поставили задачу удвоить товарооборот между странами, довести его со 100 миллиардов долларов в год в 2018 году и до 200 миллиардов — к 2024-му.