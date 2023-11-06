Австралия ввела новый пакет экспортных санкций против России

Австралия ввела новые санкции в отношении России и запретила поставку ряда товаров в РФ из-за ситуации на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо австралийского МВД.

Согласно распоряжению министра иностранных дел Австралии Пенни Вон, запрещен экспорт в Россию деталей и запчастей для инструментов с механическим приводом либо без него и станков для прессовки, штамповки, нарезания резьбы, пробивки отверстий, сверления, расточки, фрезерования, токарной обработки, завинчивания винтов.

«Запрещен экспорт штампов и форм для металлических изделий, а также инструментов для бурения горных пород и грунта», — указано в документе.