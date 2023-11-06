В Норвегии подняли вопрос о замороженных в стране российских активах

Депутат норвежского парламента Ине Эриксен Серейде обратилась к министру финансов страны Трюгве Слагсвольду Ведуму с вопросом о том, есть ли у Центробанка (ЦБ) РФ замороженные в Норвегии финансовые активы. «Лента.ру» ознакомилась с текстом обращения Серейде к правительству.

© Ragnar Singsaas / Getty Images

«Есть ли у Центробанка России финансовые активы в Норвегии, если да, то где они расположены и заморожены ли они в соответствии с действующими санкциями?» — спросила Серейде.

29 октября председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Москва ответит симметрично, если Евросоюз направит замороженные на европейских счетах российские активы на помощь Киеву. «В этом случае конфискованы будут гораздо большие активы, принадлежащие недружественным странам, чем наши замороженные на территории Европы средства», — написал он в Telegram-канале.