Белоруссия уточнила сроки выплат по евробондам российским инвесторам

Белоруссия обещает заплатить по евробондам до конца 2023 года
Белоруссия может провести выплаты по евробондам российским инвесторам до конца 2023 года, цитирует «Интерфакс» министра финансов страны Юрия Селиверстова (он дал интервью телеканалу «Беларусь 1»).
Ранее он говорил, что министерство финансов страны рассчитается по своим обязательствам перед российскими держателями евробондов после заключения соглашения с Национальным расчетным депозитарием (НРД). Из его нынешних слов следует, что сторонам осталось согласовать технические моменты, в частности некоторые поправки в законодательство.
Сумма задолженности Минфина Беларуси по евробондам перед российскими держателями превышает $160 млн. Российские инвесторы с июля 2022 года не получают выплаты (купоны и погашения) по белорусским еврооблигациям, после того как Citibank отказался их обслуживать. Сначала белорусский Минфин предложил инвесторам получать выплаты по евробондам в белорусских рублях через белорусскую инфраструктуру на счета в местном банке. Однако инвесторы в итоге не получили выплаты или получили только часть средств.
После этого в сентябре 2023 года Белоруссия пересмотрела механизм выплат. По новой схеме выплаты в адрес инвесторов-нерезидентов также будут проходить в белорусских рублях, но через иностранные депозитарии, которые заключат соответствующие соглашения с Министерством финансов Белоруссии. При этом получат выплаты только инвесторы, купившие облигации до 6 сентября 2022 года (в этот день вступило в силу решение об отказе Citibank от работы с белорусскими бумагами). Инвесторам, купившим бонды после этой даты, Минфин Белоруссии предлагает обменять еврооблигации на внутренние облигации или выкупить их по цене 30% от номинала. Но пока неизвестно ни об одном успешном кейсе получения выплат или замены бумаг.