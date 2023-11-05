Белоусов назвал семь условий экономического суверенитета страны

Для того, чтобы Россия обладала экономическим суверенитетом, необходимо соблюсти семь условий, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов на марафоне "Знание. Первые" по теме "Суверенная экономика: шаги, которые сделали Россию сильной".

Во-первых, сказал он, у России должны быть собственные ресурсы для развития, в числе которых - образование, наука и технологии. Во-вторых, ей нужны эффективные производства и самообеспечение ключевыми ресурсами, к которым относятся - продовольствие, энергия и сырье. В-третьих, стране необходима современная инфраструктура - транспорт, энергетика, финансы, цифровая инфраструктура.

В-четвертых, важно, чтобы были эффективные институты - законы и правила. Кроме этого, страна должна выстроить партнерские отношения с другими государствами и занять устойчивые позиции в глобальной экономике. Конечно же, важны и такие факторы, как низкая инфляция и низкий бюджетный дефицит. И, наконец, седьмое условие - это устойчивое социальное развитие.

"У нас есть все для того, чтобы были выполнены все семь условий", - подчеркнул Белоусов.

По его словам, сегодня Россия перешла к укреплению собственного суверенитета. Это позволит ей реализовывать собственную национальную повестку, собственные цели развития в условиях меняющегося мира.