Продающееся в Финляндии мороженое удивило местные СМИ

В Финляндии раскритиковали местных мороженщиков за связи с Россией
В Финляндии сложно купить мороженое, не имеющее никакого отношения к России, пишет финская телекомпания Yle.
Авторы статьи отметили, что бренды Penguin, Ingman, Fazer, Pirkka в той или иной степени продолжают сотрудничество с Россией, несмотря на конфликт на Украине.
Авторы статьи уточнили, что эти бренды поддерживаются крупными транснациональными корпорациями, которые остались на российском рынке.
Ранее президент Финляндии Саули Ниинистё призвал сохранить отношения с Россией на фоне и после завершения противостояния на Украине.
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