Продающееся в Финляндии мороженое удивило местные СМИ

В Финляндии сложно купить мороженое, не имеющее никакого отношения к России, пишет финская телекомпания Yle.

Авторы статьи отметили, что бренды Penguin, Ingman, Fazer, Pirkka в той или иной степени продолжают сотрудничество с Россией, несмотря на конфликт на Украине.

Авторы статьи уточнили, что эти бренды поддерживаются крупными транснациональными корпорациями, которые остались на российском рынке.