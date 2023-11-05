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В Финляндии раскритиковали местных мороженщиков за связи с Россией

В Финляндии сложно купить мороженое, не имеющее никакого отношения к России, пишет финская телекомпания Yle.

Продающееся в Финляндии мороженое удивило местные СМИ
© РИА Новости

Авторы статьи отметили, что бренды Penguin, Ingman, Fazer, Pirkka в той или иной степени продолжают сотрудничество с Россией, несмотря на конфликт на Украине.

Авторы статьи уточнили, что эти бренды поддерживаются крупными транснациональными корпорациями, которые остались на российском рынке.

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Ранее президент Финляндии Саули Ниинистё призвал сохранить отношения с Россией на фоне и после завершения противостояния на Украине.

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