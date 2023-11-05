Названы риски конфискации российских активов на Западе

Конфискация Западом российских активов может привести к тому, что другие государства пожелают обезопасить себя от аналогичного исхода, пишет The Financial Times.

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Активы Банка России, а также средства и недвижимость российских бизнесменов, были заморожены на Западе в начале 2022 года. Общая сумма заблокированных активов превышает 300 млрд.

Аналитики издания подчеркнули, что конфискация средств может привести к дестабилизации мировой финансовой системы.

На фоне этого, уточнили эксперты, западные страны придумывают различные мнимые причины, чтобы не арестовывать активы. В частности, в общественном пространстве уже два года идет обсуждение путей преодоления юридических препятствий.

Ранее сообщалось, что инициатива по конфискации российских активов набирает все больше сторонников в США. Вместе с тем, эксперты предупреждают: такие действия Вашингтона приведут к «подрыву веры в доллар», оттоку инвесторов.