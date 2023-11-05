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В Крыму рассказали о спросе на объекты украинских олигархов

В Крыму активно распродают национализированные активы украинских олигархов, они пользуются хорошим спросом. Об этом рассказал глава крымского парламента Владимир Константинов, передает РИА Новости.

В Крыму рассказали о спросе на объекты украинских олигархов
© РИА Новости

Константинов отметил, что большая часть выставленных на аукцион объектов представляет значительную ценность и находится в хорошем состоянии. Поэтому «инвесторам это очень и очень интересно».

По словам спикера, вся выручка от продажи пойдет на нужды СВО.

В Крыму недавно провели первые восемь аукционов, на которых продавались национализированная недвижимость и имущество украинских олигархов и политиков, занявших антироссийскую позицию. Были проданы объекты на сумму более 815 млн рублей. Аукционы продлятся до конца года, планируется выручить свыше 1 млрд рублей.

Ранее в Крыму подсчитали ущерб от энергетической блокады со стороны Украины.

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