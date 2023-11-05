В России подорожали мандарины

За год стоимость мандаринов увеличилась на 70%. Об этом сообщил telegram-канал Shot. По информации канала, к Новому году цена на мандарины станет выше на 5%.

«Мандарины в России за год подорожали в среднем на 70%. Подъехали неприятные предновогодние новости: к празднику ценник может вырасти еще на 5%», — говорится в сообщении.

По данным источников крупных торговых сетей, причинами для подорожания стал курс рубля, увеличение цены транспортировки, конфликт в Израиле и неурожай в некоторых странах-поставщиках.

Отмечается, что в Абхазии в 2023 году могут собрать мандаринов на 20 тысяч тонн меньше. В Азербайджане также заметно снижение урожайности фруктов.

По информации канала, из Турции и Ирана должны были отправлять мандарины, чтобы покрыть дефицит. Однако на границе Россельхознадзор не пустил более 400 тонн фруктов, так как в них была найдена средиземноморская плодовая муха и многоядная муха-горбатка.

На данный момент поставок из Израиля нет. В РФ надеются на отправку мандаринов из Марокко, Египта и Алжира.

«В нынешнем сезоне ожидается восстановление урожая в Северной Африке и возобновление поставок в прежнем объеме», — заявил финансовый аналитик Александр Соловьев.

По его словам, начало работы автомобильного моста между РФ и КНР будет способствовать увеличению продукции из Китая.

По данным канала, из-за курса доллара дороже всего китайские и африканские мандарины. Их цена может дойти до 500 рублей за килограмм. Мандарины из Абхазии могут стоить около 300 рублей даже в Сочи и Краснодаре, а в регионах стоимость еще выше. Продавцы отметили, что к Новому году стоимость станет еще больше.