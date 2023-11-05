В Росрыболовстве ожидают снижения цен на красную икру и горбушу в России
Удачная лососевая путина в России создала предпосылки для снижения цен на горбушу и красную икру, сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков.
Руководитель ведомства уточнил, что у рыбаков цена уже снизилась в полтора раза, и предложил дождаться, когда ретейлеры отреагируют и также снизят цены.
"У нас очень хороший вылов, объем производства тоже вырос. Поэтому цена на горбушевую икру точно должна снизиться", - цитирует Шестакова РИА Новости.
Ранее Илья Шестаков пообещал, что эксперимент по маркировке икры не приведет к ее удорожанию.