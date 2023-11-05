В Росрыболовстве ожидают снижения цен на красную икру и горбушу в России

Удачная лососевая путина в России создала предпосылки для снижения цен на горбушу и красную икру, сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков.

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Руководитель ведомства уточнил, что у рыбаков цена уже снизилась в полтора раза, и предложил дождаться, когда ретейлеры отреагируют и также снизят цены.

"У нас очень хороший вылов, объем производства тоже вырос. Поэтому цена на горбушевую икру точно должна снизиться", - цитирует Шестакова РИА Новости.