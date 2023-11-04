Стабильный рубль и рост экономики: что обещал Силуанов, каким будет курс

На курс доллара следует обращать меньше внимания, правительству удалось стабилизировать рубль, заявил глава Минфина Антон Силуанов. Какими будут курсы мировых валют и что обещают российской экономике в ближайшем будущем?

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Как правительство сдержало падение рубля

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В первой половине октября 2023 года курс доллара резко вырос, превысив отметку в 100 рублей. Меры, которые были введены правительством РФ, позволили компенсировать колебания курса и вернуть его к коридору, который был определен указом президента Путина, указал Антон Силуанов.

«Мы видим, что курс сейчас стабилизировался. Мы считаем, что где-то в этих параметрах он и дальше будет находиться», — заявил министр.

Восстановить курс рубля удалось благодаря мерам валютного контроля, введенным правительством.

«Экспортеры товары свои поставляют на внешние рынки, а выручку оттуда не всю сюда приводят. И это как раз влияет на соотношение курса к иностранным валютам. Поэтому то, что было принято по ужесточению контроля, сыграло свою роль», — указал Силуанов.

Решение об обязательной продаже части валютной выручки было введено правительством 11 октября сроком на полгода. Кроме того, в конце октября Центробанк РФ сообщил о повышении ключевой ставки.

Сколько будет стоить доллар и евро

В будущем курс национальной валюты будет держаться в текущих параметрах, заверил глава Минфина РФ.

«Бюджетное правило, бюджетная устойчивость, контроль за операциями агентов внешнеэкономической деятельности, — все это влияет на курс», — объяснил Силуанов.

Главной целью правительства министр назвал создание предсказуемых условий для предпринимателей и граждан. России надо стремиться, чтобы в конечном счете «мы меньше обращали на это (курс рубля. — NEWS.ru) внимание», отметил он.

К закрытию торгов 3 ноября курс доллара снизился до 92,42 рубля, потеряв почти 1% от предыдущих значений. Евро к выходным выросло в стоимости до 99,63 руб. Курс китайского юаня снижался в пятницу и остановился на 12,65 руб.

Что происходит с российской экономикой

Глава Минфина РФ сообщил, что по итогам 2023 года в экономике России прогнозируется прирост в 2,8% или более. Силуанов в своем выступлении на выставке «Россия» подчеркнул, что стране удалось полностью компенсировать сокращение темпов роста в 2022 году.