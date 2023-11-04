Песков рассказал правду о "разорванной в клочья экономике России"

Экономика России находится в хорошем состоянии, эксперты предсказывают ее дальнейший рост, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА «Новости».

Песков напомнил, что западные лидеры, в том числе, президент США Джо Байден, заявляли о гибели экономики России. Они сообщали, что экономика «порвана в клочья», рубль упал, высказывались и по другим вопросам.

Пресс-секретарь пояснил, что несмотря на сложную внутреннюю и внешнюю повестку, правительству удалось не только стабилизировать ситуацию, но и добиться роста экономики.

В настоящее время Минэкономразвития прогнозирует по итогам этого года рост в 2,8%, рост нашей экономики, отметил Песков.

«И это великолепно. Это великолепно, и причем это во многом, наверное, даже неожиданно для того же правительства», — признался пресс-секретарь.