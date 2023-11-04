Силуанов дал прогноз по курсу рубля
Курс рубля стабилизировался, он будет находиться в нынешних параметрах. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов, сообщает ТАСС.
«Мы видим, что курс сейчас стабилизировался. Мы считаем, что где-то в этих параметрах он и дальше будет находиться», – сказал министр.
Он отметил, что введенные правительством меры сыграли роль на валютном рынке РФ. На курс позитивно повлияли бюджетное правило, бюджетная устойчивость, контроль за операциями агентов внешнеэкономической деятельности.
В воскресенье Силуанов выступил на марафоне общества «Знание» в рамках выставки-форума «Россия».
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