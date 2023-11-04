Байден продлил действие ЧП из-за угрозы инвестиций в китайскую экономику

Президент США Джо Байден продлил на год действие чрезвычайного положения, запрещающего покупать акции китайских компаний, которые Вашингтон считает связанными с Народно-освободительной армией Китая. Об этом сообщает RT со ссылкой на послание конгрессу США.

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«КНР использует капитал Соединенных Штатов для получения ресурсов и обеспечения возможности развития и модернизации своих военных, разведывательных и других служб безопасности, что по-прежнему позволяет КНР напрямую угрожать внутренней территории Соединенных Штатов и силам Соединенных Штатов за рубежом», - говорится в документе.

ЧП и связанный с ним запрет были введены указом бывшего президента Дональда Трампа 12 ноября 2020 года. Этот режим запрещает американским инвесторам покупать и продавать ценные бумаги китайских фирм, которые, по версии Вашингтона, связаны с НОАК.