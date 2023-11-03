Минсельхоз предложил ввести запрет на экспорт мяса птицы и яиц

Временный запрет на экспорт мяса птицы и яиц с 1 декабря 2023 года по 31 мая 2024 года включительно предлагает ввести Минсельхоз России в целях стабилизации цен на продукцию.

Предложение ведомства вынесено на рассмотрение подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию. Такие меры предлагается ввести для «стабилизации ценовой ситуации, а также обеспечения потребностей внутреннего рынка в мясе кур и пищевом курином яйце в условиях повышенного спроса на эти товары», передают «Известия».

Также Минсельхоз предлагает установить в 2024 году тарифную льготу в виде освобождения от уплаты ввозной таможенной пошлины в отношении отдельных видов мяса кур домашних, ввозимых на территорию России, в объеме до 160 тыс. тонн.

Также на аналогичный период предлагается ввести запрет на экспорт яиц, в том числе и на территорию ЕАЭС.