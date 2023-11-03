Европейцы с начала года поставили на Украину 4,2 млрд куб. м газа

Более 4 млрд куб. м природного газа из Евросоюза и Молдавии поставлено на Украину с начала этого года. Об этом сообщило в своем Telegram-канале Минэнерго Украины.

"С начала года на Украину из ЕС и Молдовы транспортировано 4,2 млрд куб. м природного раза. Это втрое больше, чем было транспортировано за аналогичный период прошлого года (1,4 млрд куб. м). Из объема транспортируемого газа в отечественных ПХГ (подземных хранилищах газа - прим. ТАСС) сохраняется 2,5 млрд куб. м газа, принадлежащего иностранным компаниям", - говорится в сообщении.

Как подчеркнул министр энергетики страны Герман Галущенко, заинтересованность иностранцев в хранении газа в украинских ПХГ связана с тем, что их сертифицировали по евростандартам.

Как отмечается в сообщении Минэнерго, больше всего природного газа поступало из Словакии (42,7%). Также природный газ поставлялся из Венгрии, Польши и из Румынии через Молдову.

В апреле компания "Укртрансгаз", оператор подземных хранилищ газа страны, прошла сертификацию на соответствие правилам Евросоюза. Это дало Украине возможность использовать около половины объемов своих мощностей для хранения газовых запасов европейских стран.