Путин допустил рост ВВП РФ по итогам года вплоть до 3%

"Чем мы будем сильнее - в экономическом плане, в военном, во внутриполитическом - тем меньше будет желание кого бы то ни было откуда бы то ни было нас исключать", - указал президент РФ.



"Ну, вот поисключали нас, от чего-то отказались, от наших энергоносителей отказались. И что, какой результат?" - добавил глава российского государства.