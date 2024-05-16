Названа причина отсутствия главы «Газпрома» в Китае

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер не полетел в Китай в составе российской делегации сопровождать президента страны Владимира Путина из-за того, что в этом время находился с визитом в Иране. Такой вывод из сообщения компании делает Reuters.

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Пресс-служба «Газпрома» указала, что Миллер встретился с министром нефти Джавадом Оуджи и первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Мохбером. Агентство отмечает, что причина и детали переговоров неизвестны, однако речь идет о встрече главы крупнейшей газовой компании мира с руководством страны, которая является одним из главных производителей газа.

Автор материала считает, что отсутствие Миллера в Китае выглядит показательным на фоне многолетних переговоров о строительстве газопровода «Сила Сибири-2». Россия регулярно выражает уверенность в реализации проекта, но официальные лица Пекина давно уже не упоминали его в числе обсуждаемых инициатив.

Глава "Газпрома" обсудил с первым вице-президентом Ирана взаимодействие в энергетике

Миллер присутствовал в составе российской делегации, которая посетила Пекин полгода назад. Тогда тема «Силы Сибири-2» не было, председатель КНР Си Цзиньпин обошел вопрос стороной, и к настоящему времени существенных продвижений в проекте не видно.