«Авито» учредит премию для российских производителей мебели и товаров для дома

В рамках IV Московской недели интерьера и дизайна, которая пройдет с 16 по 19 мая, платформа «Авито» сообщит об учреждении первой собственной премии для отечественных производителей, которая поможет заявить о себе производителям мебели.

«Мебель года» станет первой премией от платформы «Авито» в мебельной индустрии, отмечают в компании. Главная цель новой премии — подсветить лучших отечественных производителей, особенно небольшие и молодые компании, а также помочь покупателям в поиске и выборе качественной мебели, отмечают в «Авито».

Основными продавцами в сегменте новой мебели на «Авито» являются небольшие мебельные производства. По данным платформы, в большинстве таких производств работает до 20 человек. Подобные производители составляют больше половины продавцов новой мебели на «Авито».

«Мебельная индустрия сейчас переживает свой ренессанс и каждый день появляются новые талантливые производители, которые создают уникальную и качественную мебель. Авито является одной из самых крупных в России мебельных площадок, поэтому запуск премии — долгожданный и закономерный этап. Ежемесячно более 22 миллионов человек ищут для себя предметы мебели и интерьера на "Авито", а количество объявлений в разделе превышает 25 миллионов. Кроме того, с 2021 года прирост покупателей на платформе составил 58 процентов, а доля новых товаров в категории "Мебель" дошла до 83 процентов. Поэтому мы решили учредить собственную премию, чтобы привлечь больше внимания к мебельной индустрии и поддержке молодых отечественных производителей, а также стимулировать дополнительные инвестиции в развитие отрасли. Премия от "Авито" позволит выделить талантливых мебельных мастеров и помочь им продвигать свои продукты на рынке», — отмечает руководитель категории Мебель и Интерьер на «Авито» Никита Ткачев.

Все товары, участвующие в премии, будут разделены на несколько категорий: кровати, диваны, кресла; шкафы, комоды, стеллажи, кухонные гарнитуры; столы и стулья; предметы интерьера.

При оценке в каждой категории особое внимание будет уделяться эстетике и визуальной составляющей предметов интерьера, мастерству их исполнения и функциональности.

Также жюри будет оценивать то, какие новые технологии были использованы при создании мебели, а также то, насколько разумно производитель использует ресурсы. В состав жюри войдут эксперты в мебельной сфере: практикующие дизайнеры, крупные производители и продавцы мебели, представители профильных ассоциаций, а также авторитетные специалисты в области мебельного дизайна.

Кроме того, все участники также поборются и в категории «Признание Авито», здесь также будет несколько номинаций, в которых представители жюри выберут лучших: самое большое количество продаж с доставкой; самое большое количество добавлений в избранное; самые быстрые ответы на сообщения и звонки; дольше всех на «Авито».

К участию в Премии допускаются предметы мебели, изготовленные хотя бы в единичном экземпляре, за последние три года (в период с 1 сентября 2022 года по 16 сентября 2024 года). Кроме того, всем участникам необходимо иметь или зарегистрировать личный кабинет на платформе «Авито».

Прием заявок начнется 16 мая — на Московской неделе интерьера и дизайна и продлится до 15 сентября. Шорт-лист будет определен в октябре этого года, а имена победителей объявят в ноябре — в рамках осенней, пятой недели интерьера и дизайна. Победители получат заслуженное признание в сообществе производителей и бейдж победителя премии «Мебель года» 2024 на платформе «Авито».