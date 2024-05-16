Microsoft попросила сотни сотрудников в КНР переехать в США

Американская технологическая корпорация Microsoft просит сотни сотрудников своих китайских подразделений рассмотреть возможность переезда в США на фоне усиления технологического соперничества двух стран. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на неназванные источники.

По их информации, недавно сотрудникам Microsoft, преимущественно инженерам с китайскими паспортами, предложили перевестись в отделения компании в США, Ирландии, Австралии и Новой Зеландии. Речь идет о "примерно 700-800 сотрудниках", которые занимаются машинным обучением и разработкой облачных решений. При этом, по словам представителя Microsoft, компания продолжит работать в Китае.

По данным газеты, одной из причин такого решения послужило рассмотрение администрацией президента США Джо Байдена новых правил, которые потребуют от Microsoft и других американских корпораций, занимающихся облачными вычислениями, получать лицензии, прежде чем предоставлять клиентам из КНР доступ к чипам искусственного интеллекта (ИИ). Отмечается, что данная мера направлена на ограничение возможности Китая по разработке новейших технологий ИИ.