Wildberries вняла предупреждению ФАС и упростила условия работы продавцов

Wildberries в рамках предупреждения ФАС упростила работу продавцов с платформой
Wildberries в рамках предупреждения Федеральной антимонопольной службы России изменила оферту, упростив работу продавцов с площадкой.
Об этом информирует РИА Новости.
«Компания внедрила ряд условий, упрощающих работу продавца с платформой», — передаёт агентство.
По его данным, Wildberries ввела фиксацию тарифов на хранение товаров на складе и логистику, снизила размер некоторых удержаний.
Кроме того, была чётко описана ответственность продавцов за разные виды нарушений договора, исключив возможную неопределённость.
В апреле ФАС выдала предупреждение Wildberries.
Позже в Wildberries отреагировали на выданное ФАС предупреждение.