Глава "Газпрома" обсудил с первым вице-президентом Ирана взаимодействие в энергетике

Делегация "Газпрома" во главе с главой компании Алексеем Миллером совершает рабочий визит в Иран, в ходе которого он обсудил взаимодействие в энергетике с первым вице-президентом исламской республики Мохаммадом Мохбером.

"Первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер встретился с Алексеем Миллером. В ходе встречи в конструктивном ключе обсужден широкий круг вопросов взаимодействия в сфере энергетики", - сказано в сообщении российского холдинга.

Также в рамках визита состоялась встреча с министром нефти, председателем совета директоров National Iranian Oil Company Джавадом Оуджи.

Осенью прошлого года Оуджи сообщал, что Иран определил с "Газпромом" совместные проекты на $40 млрд, финализирует переговоры и рассчитывает скоро перевести эти проекты в практическую плоскость.

В 2022 году Иранская национальная нефтяная компания и "Газпром" подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве. Документ предполагает анализ возможностей взаимодействия, в том числе по следующим направлениям: разработка нефтегазовых и нефтяных месторождений Ирана, осуществление обменных операций с природным газом и нефтепродуктами, реализация крупнотоннажных и малотоннажных СПГ-проектов, строительство магистральных газопроводов, научно-техническое и технологическое сотрудничество. Компании обсуждают разработку десяти новых нефтегазовых месторождений на территории Ирана. В частности, "Газпром" рассматривает возможность разработки месторождений Киш и Северный Парс с последующим проектом по сжижению газа и поставкам на мировые рынки.