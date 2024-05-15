Рассекречен возможный покупатель американского TikTok

Покупателем американского бизнеса TikTok может стать миллиардер из США Фрэнк Маккорт. Соответствующей информацией поделилась газета Wall Street Journal.

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Как указано в публикации, предприниматель заявил в среду, что основанная им инициатива Project Liberty создает консорциум для покупки платформы, принадлежащей китайской ByteDance. Подчеркивается, что Project Liberty в рамках своей попытки приобрести TikTok будет сотрудничать с Guggenheim Securities, инвестиционным подразделением Guggenheim Partners, юридической фирмой Kirkland & Ellis и другими игроками.

Ранее в США был подписан законопроект, частью которого стала инициатива запрета соцсети TikTok в случае, если владеющая ей компания ByteDance не продаст свой американский бизнес в течение девяти месяцев. До этого документ приняли обе палаты конгресса.

Также ранее сообщалось, что Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров обратилась в РКН с просьбой обратить внимание на работу TikTok в РФ, а также рассмотреть возможность его блокировки на территории страны. АППСИМ обвиняет видеосервис в нарушении закона «О персональных данных» и рекомендательных алгоритмах.