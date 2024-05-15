США пригрозили Raiffeisen из-за работы банка в России

Министерство финансов США направило австрийской банковской группе Raiffeisen Bank International (RBI) письмо с предупреждением о том, что продолжение ее деятельности в России может привести к ограничению доступа компании к финансовой системе США. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванный источник.

По его информации, в направленном руководству RBI 6 мая письме, подписанном первым замглавы Минфина США Уолли Адейемо, выражалась озабоченность предполагаемым расширением деятельности RBI в России, а также сделкой по покупке доли в строительном концерне Strabag, которая так и не состоялась. В документе утверждалось, что эти шаги противоречат данным казначейству США заверениям, что банк пытается свернуть свою деятельность в России, и увеличивают риск того, что казначейству придется принять меры по ограничению доступа RBI к американской финансовой системе.

Комментируя агентству письмо, неназванный представитель RBI подчеркнул, что компания отказалась от сделки по Strabag и больше не предпринимала подобных действий. Он также напомнил, что RBI "значительно сократила" деятельность в России и заверил, что компания продолжит работу в этом направлении.

В декабре 2023 года RBI сообщила, что выкупит у подконтрольной Олегу Дерипаске компании Rasperia Trading Limited ее долю в строительном концерне Strabag за €1,51 млрд. 8 мая этого года RBI проинформировала, что отказалась от планов по приобретению доли в Strabag.

Райффайзенбанк работает в России с 1996 года и входит в состав RBI - одной из крупнейших австрийских банковских групп. Райффайзенбанк занимает 10-е место по размеру активов среди российских кредитных организаций.