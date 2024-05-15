Иностранный бизнес оценил свои перспективы в России

Иностранный бизнес оценил свои перспективы в РФ более стабильно, чем в 2022 и 2023 годах
Оставшийся в России иностранный бизнес оценивает свои перспективы более стабильно, чем в прошлые два года.
Об этом сообщил генеральный директор Ассоциации европейского бизнеса Тадзио Шиллинг в ходе выступления на Российском фармацевтическом форуме им. Н.А. Семашко.
"На сегодняшний день многие иностранные компании продолжают работать в России. Мы хотим знать, как они чувствуют себя и поэтому ежегодно проводим опрос наших членов. По предварительным данным, иностранный бизнес сейчас оценивает перспективы в России более стабильно, чем в предыдущие два года", - сказал он.
Иностранные компании чувствуют, что российский рынок во многом остался открытым для них, отметил Шиллинг.
"Во-вторых, это говорит о том, что они освоили новые правила игры и успешно к ним приспосабливаются. И мы, как Ассоциация европейского бизнеса, поддерживали их в этом процессе и всячески будем дальше поддерживать. Потому что рано или поздно сегодняшний кризис закончится, и мы уверены, что будет лучше, если нам не придется начинать с нуля", - объяснил он.
Гендиректор АЕБ напомнил, что в настоящий момент есть области, где по-прежнему нет ограничений с обеих сторон и где европейские компании могут работать. Например, фармацевтические компании привязаны к российским пациентам и партнерам и не хотят потерять эти связи, наработанные многими годами. По его словам, иностранные компании также не могут не заметить экономическое развитие, которое второй год подряд значительно превышает прогнозы.
"Третье - бизнес видит, что с самого верха по-прежнему есть открытость к иностранным инвесторам. Президент несколько раз об этом говорил, что Россия остается открытой. И глава правительства, Михаил Мишустин, буквально на днях еще раз напомнил, что никто не будет закрывать двери для иностранного бизнеса. Бизнес все это видит. Эти сигналы учитываются, и, таким образом, даже на фоне сложностей, которые, безусловно, есть, российский рынок не теряет свою перспективность", - добавил он.