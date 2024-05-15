Commerzbank существенно сократил активы, связанные с Россией

Немецкий банковский концерн Commerzbank сократил активы, связанные с Россией, в первом квартале 2024 года вдвое — с 344 млн евро на конец 2023 года до 171 млн евро на конец первого квартала 2024 года, следует из отчетности банка. На конец марта 2023 года этот показатель был почти в четыре раза больше — 645 млн.

В частности, за первый квартал корпоративный кредитный портфель группы в России сократился на 22%, до 116 млн евро; вложения в суверенные ценные бумаги — на 21%, до 37 млн евро. Предэкспортное финансирование составило 5 млн евро, оно сократилось с начала года в 27 раз. Межбанковские кредиты сократились лишь на 1 млн евро, до 13 млн.

Российская дочерняя структура немецкой группы продолжает держать около 500 млн евро в Банке России и на Московской бирже.

В общем в первом квартале 2024 года немецкая группа увеличила свою чистую прибыль примерно на 29% — до 747 млн евро, что является лучшим результатом за последние десять лет. На это повлияло увеличение числа клиентов и сохраняющаяся благоприятная среда высоких процентных ставок.