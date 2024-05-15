Сооснователь OpenAI Суцкевер покидает компанию

Один из сооснователей и главных научных сотрудников компании OpenAI, разработавшей ChatGPT, Илья Суцкевер покидает ее.

"Спустя почти десять лет я принял решение покинуть OpenAI <...>. Для меня было честью и привилегией работать вместе", - написал он во вторник на своей странице в X (ранее Twitter).

Суцкевер отметил, что скоро поделится подробностями о новом проекте, в котором принимает участие.

Руководитель OpenAI Сэм Альтман назвал в своем посте Суцкевера "одним из величайших умов" их поколения. Альтман указал также, что место Суцкевера займет Якуб Пачоцки, директор по научным исследованиям компании.

ChatGPT- компьютерная программа с искусственным интеллектом, способная поддерживать диалог с пользователем и генерировать осмысленные тексты разных форматов. Кроме того, ChatGPT может решать математические задачи, переводить с одного иностранного языка на другой и даже писать программный код для мобильных приложений. В январе 2023 года американский технологический гигант Microsoft объявил о намерении вложить миллиарды долларов в лабораторию искусственного интеллекта компании OpenAI, которая создала ChatGPT.