Завод «Ломо» передали в управление концерна «Калашников»

АО "ЛОМО" (Петербург, крупный производитель оптической техники) передано в управление АО "Концерн "Калашников".

Об этом сообщили в пресс-службе концерна.

"Решением Министерства промышленности и торговли Российской Федерации АО "ЛОМО" передано в управление АО "Концерн "Калашников". Министерство юстиции России зарегистрировало соответствующий приказ Минпромторга России 13 мая 2024 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что документ приостанавливает права акционеров и органов управления акционерного общества, а в качестве управляющей организации приказом определено АО "Концерн "Калашников".